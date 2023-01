Escolas estaduais seguem matriculando estudantes que não compareceram no prazo regular

As escolas da rede estadual de ensino seguem abertas para a realização da matrícula dos estudantes que não conseguiram se matricular no período regular de matrícula on-line, ocorrida entre os dias 16 e 24 de janeiro. Estudantes, pais, mães ou responsáveis devem ficar atentos à documentação exigida para a efetivação da matrícula, que agora só poderá ser realizada de forma presencial, em qualquer unidade escolar.





A estudante Taciana da Silva, 19, que não conseguiu fazer a matrícula dentro do prazo, por conta de demandas do trabalho, aproveitou o seu dia de folga para se matricular no Colégio Estadual da Bahia – Central, em Salvador, onde cursará o 1° e 2º ano na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Fiquei sem estudar no ano de 2022 e, agora, estou voltando com muita animação para concluir os meus estudos e, depois, fazer uma faculdade”, revelou.



Quem também já garantiu a sua vaga foi o estudante Lucas Gabriel Silva, 19, que se matriculou no 3º ano, no Colégio Estadual da Bahia – Central. “Acabei me passando e perdi o período regular de matrícula. Acabei de fazer e está tudo certo. Já estou ansioso para começar a estudar aqui, pois venho do Colégio Estadual Teixeira de Freitas e queria estudar no Central”, disse, satisfeito.



No Colégio Estadual Rômulo Almeida, também em Salvador, ainda existem vagas disponíveis para a modalidade EJA, no turno noturno. Para o diretor Elísio Santos, a matrícula regular foi um sucesso. “Superamos a nossa expectativa e isso se deve ao novo colégio, com uma estrutura que a comunidade merece e, também, à localização perto do metrô, pois matriculamos estudantes de várias regiões da cidade. A escola está preparada para receber os estudantes e iniciar o ano letivo com muito aprendizado”, destacou.



Quem fez a matrícula pela internet deve comparecer à escola em que foi matriculado, no prazo estabelecido no comprovante on-line, para entregar a documentação e confirmar a matrícula. Veja a documentação necessária: via original do Histórico Escolar; vias originais e cópias legíveis da Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Registro Civil, do Cadastro de Pessoal Física (CPF), comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura) e da carteira de vacinação devidamente atualizada; cópia legível do RG e do CPF da própria mãe do estudante e ou do responsável legal.



Busca Ativa – Em paralelo à matrícula, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia também tem uma parceria de mobilização com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), para que os municípios façam a adesão ao Programa Busca Ativa Escolar, que pode ser acessado no site https://buscaativaescolar.org.br/. Atualmente, 351 municípios já realizaram a adesão ao referido programa. A iniciativa visa sensibilizar toda a sociedade local, especialmente as comunidades mais vulneráveis, possibilitando que toda criança e adolescente tenham acesso à educação.

Comentários no Facebook:

Comentários