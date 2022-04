Escolas estaduais têm até 23 de maio para adesão à 10ª edição da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) disponibilizou no Portal da Educação, através do endereço http://estudantes.educacao.ba.gov.br/feciba, o formulário de adesão das escolas da rede estadual de ensino à 10ª edição da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA). O procedimento pode ser realizado pelos gestores, coordenadores pedagógicos e professores até o dia 23 de maio, no campo “Adesão Escolar”. O evento está previsto para ser realizado entre os dias 27 a 29 de setembro, com oferta de 270 vagas.



A FECIBA é realizada pela SEC, através do Programa Ciência na Escola, com o objetivo de incentivar a participação de professores e estudantes no campo científico. Neste ano, a feira vem com o tema central “Pesquisa científica e projeto de vida: desafios da Educação Básica”. Patrícia Oliveira, coordenadora do Ciência na Escola, destacou a importância das adesões. “A FECIBA vem com este tema de integração do currículo escolar, sob a perspectiva das práticas de ensino e de aprendizagem da escola, bem como espaços de democratização. A Feira vem para ampliar a popularização da ciência e publicitar a apresentação dos projetos de investigação científica e produções artísticas, desenvolvidas na rede estadual de ensino”.



Serão aceitos projetos em quatro modalidades: “Pesquisas científicas concluídas”, nas áreas de Ciências Exatas e Engenharia, Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias, Linguística, Letras e Artes; “Empreendedorismo, mundo do trabalho e projeto de vida e cientista júnior”; “Projetos de pesquisa em andamento”, nas áreas de Ciências Exatas e Engenharia, Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias, Linguística, Letras e Artes; “Empreendedorismo, mundo do trabalho e projeto de vida e cientista júnior”; e “Performances científica com teatro, dança, música e artes visuais”; e “Relato de experiências de orientação científica”. Informações: ASCOM/GOVBA/Foto: Fernando Vivas

