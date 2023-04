Escolinha de Futebol no Sol Nascente treina crianças e adolescentes há 26 anos; ASSISTA

Um trabalho feito com muito amor, carinho e dedicação. Esse é o trabalho que o desportista Elio Assis, faz há 26 anos no Loteamento Sol Nascente, Bairro do Joaquim Romão em Jequié. Crianças e adolescentes participam do projeto que vem passando de geração em geração. Em entrevista a reportagem do Jequié Urgente, Elio disse que sempre amou o esporte e que tem amor em ensinar as crianças e alunos do bairro. Atualmente 32 alunos participam desta turma atual. Para manter o custo de uniformes e despesas, Elio tem ajuda de patrocinadores locais do bairro. A disciplina é fundamental para que a criança participe do projeto. Disciplina tanto no futebol, em casa e na escola. Elio cobra mais eventos na cidade e nas escolas municipais e pede apoio principalmente da comunidade Jequieense. ASSISTA ENTREVISTA LOGO A BAIXO.

