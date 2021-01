Escritor da cidade de Boa Nova lança livro de romances

Em fevereiro de 2021 Pedro Freire Botelho estreia na literatura baiana com duas obras inéditas, apresentando personagens ao borde de uma vida em perigo. Apesar de serem lançados juntos, os dois romances foram escritos em momentos diferentes e possuem enredos independentes.

“Atiraste uma pedra” é um romance intimista, escrito em primeira pessoa, quase em formato de diário ou Bildungsroman, romance de formação. A história escrita em primeira pessoa relata os obstáculos de um jovem que aspira o sacerdócio e ao mesmo tempo deseja viver plenamente um amor. O protagonista vai revelando sua vida ao entrar no Seminário e suas crises vividas a parti daí. São abordados temas como; descoberta da sexualidade, amor, intolerância religiosa e conflitos familiares. Em “Atiraste uma pedra”, o autor se submerge na auto- ficção para criar um jogo inquietante sobre a descoberta da vida.

No segundo livro, “Quero o Valentim, meu bem”, Teodora é uma senhora que mora sozinha em Valentim, Boa Nova, no interior da Bahia. Convive com um passado turbulento assentado em seu próprio corpo e nas paredes da casa, um bordel que hoje é um lugar sem amor, que esconde os gritos de prazer e a violência machista num jogo de espelhos onde é impossível estabelecer em que tempo estamos. As marcas das dores formam seu universo particular cheio de fantasmas. Sua rotina começa a mudar quando Murilo, seu neto, vai morar com ela. Os dois tentarão construir uma relação familiar sob as migalhas dos ressentimentos, e lutarão juntos para não perderem a casa.

O autor: Pedro Freire Botelho, (1978). Lagoão-Valentim, Município de Boa Nova – Bahia. Deixou o seminário católico no ano 2000, onde estudou filosofia. Estudou história e pós graduação em antropologia na UESB. Fez mestrado em Cultura e Memória na UNEB. É professor, escritor e produtor cultural. Em 2020 foi premiado no concurso Jorge Portugal com o texto de dramaturgia “Eu vejo suas cores verdadeiras”.

