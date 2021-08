Escritor Jequieense Alan Vieira lança livro “Bentolino e a Chuteira Dourada”

A obra ‘Bentolino e a Chuteira Dourada’, publicado pela Editora Nocego, contém 40 páginas, e conta com imagens ilustrativas despertando o imaginário do leitor quanto ao sonho de Bento, um menino inseguro que sonha em ganhar um campeonato de futebol. Convicto do talento do filho, o pai o presenteia com uma chuteira dourada, afirmando ela ser mágica, para que assim, Bento se sinta confiante em campo e consiga superar os desafios e os adversários, acreditando em si mesmo e lutando pelos seus sonhos.