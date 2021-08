Escritor jequieense contemplado no Mapa Literário lança seu primeiro livro nesta sexta-feira

O escritor jequieense Alan Vieira, lançará, dia 13 de agosto, o seu primeiro livro de infantojuvenil, após contemplação no projeto Mapa Literário do Médio Rio das Contas. A obra, de autoria do Alan Vieira – de 37 anos, tem imagens e ilustrações do cartunista e ilustrador, também jequieense, Carlos Elias.

O evento ocorrerá no auditório da Secretaria de Educação, no Granterrara Hotel e terá a participação de amigos convidados e familiares. Para o autor, ter sua primeira obra publicada, lhe manifesta um sentimento de muita felicidade. “Estou muito feliz e gostei muito do resultado. Só tenho a agradecer”.

O que é o Mapa Literário?

Mapa Literário é uma proposta apoiada pela Lei Aldir Blanc Bahia, desenvolvida como um ambiente virtual de compartilhamento de livros em formato digital, dentre os quais, a proposta selecionou quatro títulos de autores do território Médio Rio das Contas para publicação impressa.

A plataforma conta com a disponibilidade inicial 20 autores do território, e continuará disponível para novos participantes que queiram tornar seus títulos públicos em formato digital. Todas as obras ficarão disponíveis numa plataforma de hospedagem de conteúdos – website – para acesso e download dos leitores, no endereço www.escritoresdabahia.com.br.

O projeto teve apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

SERVIÇO

Livro “Bentolino e a chuteira dourada”

Autor: Alan Vieira

Ilustrador: Carlos Elias

Editora: Nocego

Live de lançamento com o autor e o ilustrador

Quando: 13 de agosto de 2021, às 16:30 horas

Onde: @editoranocego

