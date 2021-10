Escritora Jequieense Renata Lima lançará livro próximo dia 31 de Outubro

Jequieense lança livro no meio cristão, com prefácios da Pra. Elaine Feltrin e também do autor do maior impacto social e literário que o Brasil já teve no meio Cristão: Projeto um milhão de livros – Marcelo Bigardi. Renata Lima, autora do livro Alcançada pela Graça & Regenerada pela paternidade Divina, é jequieense, formada em Administração de Recursos Humanos, casada, mãe e cristã.



Congrega na Igreja Bola de Neve Church de Jequié. Renata sempre teve uma chama ardente pela palavra e nesta nova estação, entra no universo literário, tendo em mente ser uma voz influente no despertar para o desenvolvimento da mentalidade e visão do reino para expansão do evangelho. O Lançamento do seu Livro será dia 31 de outubro, às 18h, na Bola de Neve Church, Rua Landulfo Caribé 207.



Para mais informações:

@renatalimaautora

73 98810 0629

