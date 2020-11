Esgoto entupido leva transtorno para os moradores do Loteamento Eldorado

Mais uma reclamação do Jequieense a respeito de esgoto estourado. Dessa vez o problema é no Loteamento Jardim Eldorado, Jequiezinho. Segundo os moradores, já há quase uma semana o esgoto está entupido, e com isso a rua está ficando quase que intransitável. Pedimos a Embasa que vá ao local e façam um reparo o mais rápido possível. Com uma taxa de esgoto tão alta em nossa cidade, é inadmissível, que um esgoto entupido demore mais de 08 dias para ser solucionado o problema.

