Pode a humanidade ficar livre dos sofrimentos? Já se perguntou se haverá um fim para o cenário atual — marcado por guerras, doenças, desastres naturais e tantos outros males? Diversas pessoas concordam que viver nunca foi tão assustador. Apesar disso, muitas descobriram que existe esperança para o futuro, conseguiram olhar além da sua própria dor e sentir certa medida de paz e felicidade.

José Maria da Silva, de Goiânia (GO) é uma dessas pessoas. Ele foi casado com Maria Helena por 31 anos. No começo de 2020, sua esposa recebeu o diagnóstico de câncer. José Maria lamenta: “Senti muita tristeza ao ver uma pessoa cheia de vigor e que dava gargalhadas altas, de repente, ter que passar pela angústia e sofrimento de uma doença cruel”. Em junho de 2021, Maria Helena perdeu a luta contra o câncer.

Mesmo nessa situação difícil, José Maria encontrou um meio para seguir em frente. “A esperança real que a Bíblia oferece me consolou e me ajudou a suportar essa grande perda. Por meio de seu Reino, Deus vai acabar com todo o sofrimento da humanidade. Essa esperança dá a verdadeira força para superar qualquer situação dolorosa que tenhamos que passar”, frisou.

Para compartilhar com outros essa expectativa de dias melhores, as Testemunhas de Jeová apresentarão na semana de 4 de abril uma palestra bíblica intitulada Onde encontrar uma esperança real para o futuro? O encontro será realizado em 239 países e territórios. No Brasil, ele ocorrerá de forma presencial e virtual. Serão abordadas algumas questões:

Qual a razão de tanto sofrimento hoje?

Que esperança a Bíblia dá?

Por que acreditar nessa perspectiva bíblica?

Nesse discurso especial, os presentes também serão convidados a assistir ao evento memorável que acontece uma vez por ano — a Celebração da Morte de Cristo. Em 2022, ele será realizado na noite de sexta-feira, 15 de abril. Matheus Barreto, de Jequié (BA), costuma estar com a família nessa reunião para relembrar a morte de Cristo já por anos. Dias antes, eles consideram juntos relatos da Bíblia sobre a última semana de Jesus na Terra. “Nos preparar para a Celebração tem um efeito maravilhoso em todos aqui em casa! Nossos filhos ficam muito empolgados e passam a ter mais apreço pelo real significado do sacrifício de Jesus. Isso une a família”, comentou Matheus.

Estrangeiros, indígenas e pessoas com deficiências não foram deixados de lado. No Brasil, os discursos serão proferidos em cerca de 30 idiomas (entre esses lingala, crioulo haitiano, xavante e saterê-mauê — além da língua brasileira de sinais).

Após dois anos sem reuniões presenciais em razão da pandemia, o porta-voz regional das Testemunhas de Jeová, João Leonardo, explica o porquê desses eventos serem ainda mais especiais em 2022: “Não há como descrever a alegria de reencontrar pessoas amigas e, ainda, receber um incentivo para enfrentar com coragem os desafios da vida, sem perder a esperança”, disse.

Ambos os eventos serão gratuitos. Na seção Quem Somos do site jw.org os interessados obterão informações sobre o local, o horário e o formato em que serão exibidos. As Testemunhas de Jeová em sua região também saberão informar.

O quê: Evento mundial “Onde Encontrar uma Esperança Real Para o Futuro”

Onde: Milhares de locais espalhados pelo mundo (veja no site jw.org o mais próximo de você)

Quando: Semana de 4 de abril

Entrada: Gratuita

