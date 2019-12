Espetáculos teatrais são encenados na área externa do Museu Histórico de Jequié

A noite desta segunda-feira, dia 16, foi bastante movimentada para os frequentadores do Museu Histórico João Carlos Borges. Contando com a participação de alunos das escolas municipais, foi realizada a apresentação de dois espetáculos teatrais, na área externa do espaço, com apoio da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo e da Secretaria de Educação.









Estiveram presentes o secretário de Cultura e Turismo, Alysson Andrade; a diretora do Departamento de Projetos, da Secretaria de Educação, a professora, Ana Cláudia Bonfim, representando o secretário de Educação, o professor, Paulo Andrade; o diretor municipal de Promoção Cultural, Benedito Freire Sena; o coordenador do Museu Histórico de Jequié, Antônio Varjão Matos; a equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo; professores; coordenadores escolares, alunos e seus familiares.

Trechos do espetáculo ‘Brasil Nordeste’ abriu a noite. A peça, que traz todas as culturas regionais, resgatando poemas e versos, folclore, danças, músicas, quadrilha junina, bumba meu boi, contou, também, um pouco da história de Luiz Gonzaga e Lampião. O espetáculo foi encenado por estudantes do Colégio Municipal Professora Alíria Argolo Pereira, do bairro Mandacaru, e dirigido pelo professor Sandoval Santana, como resultado do curso de teatro que faz parte do Programa Municipal de Iniciação Artística, o PROARTE, criado em 2018, pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

A segunda apresentação da noite foi encenada pelo Grupo Experimental de Teatro, da Escola Municipalizada Professora Georgina Miranda, e todo o texto foi produzido a partir de fragmentos do espetáculo ‘Deus do barro’, no qual bonecos do Mestre Vitalino ganham vida e festejam junto ao povo com mensagens alusivas ao Natal. O Mestre Vitalino foi um artesão das redondezas de Caruaru, em Pernambuco, que ficou famoso por esculpir bonecos em barro retratando sua gente e seu lugar, criando figuras inspiradas nas crenças populares, em cenas do universo rural e urbano, no cotidiano, nos rituais e no imaginário da população do sertão nordestino brasileiro. A direção ficou a cargo do professor, Antônio Duarte de Lima, e a encenação foi bastante aplaudida.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente







Comentários no Facebook:

Comentários