Esporte Clube Vitória manifesta apoio e interesse em fortalecer ações do Bahia Sem Fome

Ampliando o leque de instituições e empresas parceiras do Bahia Sem Fome, o Esporte Clube Vitória manifestou apoio ao programa do Governo do Estado. O presidente do clube, Fábio Mota, recebeu o secretário estadual de Comunicação Social, André Curvello, na tarde desta sexta-feira (28), no Barradão, para firmar mais uma parceria para o programa. O secretário levou a camisa do Bahia Sem Fome para o presidente, que retribuiu o presente.

“A gente vive num país de muitas deficiências e uma campanha como essa é louvável. A gente está aberto a qualquer tipo de campanha, ainda mais uma que combate à fome, que é o maior malefício da humanidade. Muitas pessoas nesse exato momento estão sofrendo com isso. A instituição Esporte Clube Vitória está de braços abertos para abraçar e participar da campanha”, afirmou o dirigente do time baiano.

Segundo o secretário, atitudes como a do clube são decisivas para que a iniciativa alcance ainda mais baianos. “A corrente de solidariedade do Bahia Sem Fome tem cada vez mais ganhado força. O Governo do Estado tem trabalhado para fazer a sua parte, e é muito bom ver que diversos setores da sociedade civil, instituições privadas e empresariado têm entrado em campo também nessa luta contra a fome”, afirmou André Curvello. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

