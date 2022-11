Estádio Waldomiro Borges é a nova casa do time do Doce Mel

Os torcedores e amantes do futebol ganharam mais um grande motivo para frequentar o Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, confirmou na manhã desta segunda-feira, 21, a parceria com o time da Doce Mel, e a equipe, que irá disputar a 1ª Divisão do Campeonato Baiano, terá seu mando de campo no Waldomirão, no Mandacaru. O anúncio foi feito durante encontro entre o prefeito de Jequié, Zé Cocá, o presidente do conselho do clube, Alípio Júnior, e o técnico do time feminino do Doce Mel, o vereador Tinho de Waldeck.

Com essa iniciativa, o município de Jequié, em 2023, terá o Campeonato Baiano da 1° Divisão, com a participação do time da Doce Mel, contará, ainda, com jogos da 2° Divisão, com a participação da Associação Desportiva Jequié (ADJ) e ainda o futebol feminino através do Doce Mel em parceria com Jequié Esporte Clube, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da série A 3, representando um grande incentivo ao esporte e mais visibilidade à cidade, gerando mais lazer e possibilitando o aquecimento do comércio e, assim, mais renda para a população.

“Fechamos essa parceria com a Doce Mel, agora na 1ª Divisão, temos Jequié na 2ª Divisão com a ADJ e no Campeonato Brasileiro de Futebol com as nossas meninas. Isso tudo acontecendo a partir dos jogos no Estádio Waldomirão, ajudando a movimentar o esporte no município, propiciando um movimento muito bom para o comércio local. Estamos felizes por termos fechado essa parceria que, só foi possível graças aos investimentos que temos feito nas reformas e nas melhorias do estádio e faremos ainda outras intervenções para deixar tudo pronto para o início dos jogos do ano que vem. Com fé em Deus, a meta é que tenhamos uma sequência de boas partidas e com o público e as equipes técnicas dos times muito satisfeitos, tenham a certeza!”, afirmou o prefeito de Jequié, Zé Cocá.

