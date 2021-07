Estado convoca 214 professores da Educação Profissional e Tecnológica aprovados em seleção REDA

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, ontem (28), no Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação de 214 professores da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, aprovados na seleção do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os profissionais convocados por ordem de classificação foram habilitados no Edital n° 02/2019, de 27/04/2019, e devem encaminhar a documentação exigida no edital para o e-mail [email protected], bem como realizar a entrega presencial, no período de 29/07 a 11/08/2021. Veja a lista no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br)

Os candidatos aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) munidos da documentação, original e fotocópia, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30. Os aprovados em Salvador devem apresentar a documentação, no mesmo horário, na Secretaria da Educação do Estado, na Avenida Luiz Viana Filho nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 1º andar, sala 138.

Entre os documentos necessários estão o diploma devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); carteira de identidade; CPF; certidão de nascimento ou de casamento; título de eleitor e comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral; PIS/PASEP (caso seja inscrito); e carteira de trabalho e previdência social.

