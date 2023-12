Estado convoca mais 747 professores e coordenadores pedagógicos aprovados em concurso público

O Governo do Estado convoca, nesta quarta-feira (13), mais 747 profissionais da educação aprovados no concurso público do Edital SAEB 03/2022, de 1º de agosto de 2022. São 625 professores, 120 coordenadores pedagógicos e dois coordenadores pedagógicos indígenas. Vale ressaltar que, na primeira convocação, realizada em 23 de maio de 2023, foram convocados 1.379 professores, 184 coordenadores pedagógicos e 16 coordenadores pedagógicos indígenas.



No ato de entrega da documentação, os professores e coordenadores pedagógicos convocados no certame serão agendados para a realização de exame pré-admissional na Junta Médica Oficial do Estado. Na ocasião do comparecimento, o candidato convocado deverá apresentar os exames originais. O candidato que não atender a presente convocação, na forma e prazo determinado, seja qualquer o motivo alegado, perderá o direito a nomeação.



Os candidatos convocados para o interior do Estado deverão comparecer na sede do Núcleo Territorial de Educação (NTE) em que foram aprovados, no período de 14 a 28 de dezembro, no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 17h, conforme editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (13).



Já os convocados no núcleo de Salvador (NTE 26), deverão comparecer, no mesmo período e horários, munidos da documentação listada no edital e dos exames médicos discriminados, em original e fotocópia, na sede da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), situada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 1º andar, sala 121. Informações: ASCOM/GOVBA Foto: Pedro Moraes/ Ilustrativa

