Estado credita nova parcela do vale-alimentação estudantil hoje dia (14).

O Governo do Estado creditará mais uma parcela do vale-alimentação estudantil, nesta sexta-feira (14), para todos os estudantes regularmente matriculados na rede estadual de ensino. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, nesta quinta-feira (13). “Este é o sexto crédito destinado à segurança alimentar dos estudantes neste período de pandemia do novo Coronavírus. Com o processo de matrícula, os novos alunos que vieram de outras redes de ensino também são beneficiados com o vale-alimentação”, disse Rui. Este novo crédito será de R$ 48 milhões, totalizando R$ 270 milhões já investidos pelo Estado até agora, com recursos próprios, neste programa.

O vale-alimentação é usado exclusivamente para a compra de alimentos, como feijão, arroz, marcarão, ovos, carne e leite, sendo de livre escolha do estudante. Os alimentos podem ser comprados com o cartão Alelo em mais de 20 mil estabelecimentos credenciados nos 417 municípios baianos, além de distritos e povoados, movimentando, também, a economia do Estado. Em caso de dúvida sobre o vale-alimentação, o estudante deve entrar em contato com a escola onde está matriculado ou pelos canais da Ouvidoria (0800 284 0011 e e-mail [email protected]). Outras opções são as contas do Facebook (@ouvidoriageraldabahia) e do Instagram (@ouvidoriageralbahia) da Ouvidoria Geral do Estado, que passaram a ser usadas para otimizar esta prestação de serviços aos estudantes, professores, servidores e sociedade de um modo em geral.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários