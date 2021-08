Estado da Bahia convoca mais mil professores da Educação Básica selecionados pelo REDA

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial, a convocação de mais mil professores da Educação Básica, Padrão P, Grau III, aprovados no processo seletivo simplificado, edital nº 08/2019, em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A lista dos convocados está disponível no Portal da Educação: www.educacao.ba.gov.br

Os convocados devem enviar os documentos digitalizados para o correio eletrônico ([email protected]), de 16 a 27 de agosto. Os candidatos aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE), munidos da documentação original e fotocópia, no mesmo período. Dentre os documentos necessários estão: diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Carteira de Identidade; CPF; e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários