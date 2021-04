Estado da Bahia deve receber até amanhã (15), 500 mil novas doses de vacina contra a Covid-19

A Bahia deve receber cerca de 500 mil novas doses de vacinas contra a covid-19 na quinta-feira (15), segundo o secretário da Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas. “Confirmada para esta quinta-feira a distribuição de vacinas para o país”, escreveu Fábio. Somando as doses da Astrazeneca/Oxford com as da Coronavvac, são 6,3 milhões de doses para todo país enviadas pelo governo federal.

“A Bahia deverá ter cerca de 500 mil doses”, finalizou. Salvador é uma das cidades do estado em que a vacinação da 1ª dose está parada porque os imunizantes chegaram ao fim. A capital tem vacinado somente 2ª dose, seguindo o calendário de quem já iniciou o processo de imunização. As novas doses serão distribuídas para os municípios quando chegarem, para dar continuidade ao processo.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários