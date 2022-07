Estado destina mais duas parcelas para alimentação escolar, com investimento de quase R$ 65 milhões

O Estado destinou R$ 233.880.000 milhões para complementar os recursos da alimentação escolar na rede estadual de ensino, para o ano letivo de 2022, que conta com R$ 60 milhões de investimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nesta sexta-feira (15), as escolas da rede estadual de ensino de tempo regular e de tempo integral receberão mais duas parcelas destinadas à alimentação escolar, nos valores de R$ 58 milhões e R$ 6,6 milhões, respectivamente, totalizando R$ 64,6 milhões investidos. As duas primeiras parcelas foram repassadas nos meses de março e maio.



A iniciativa visa contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos estudantes da rede estadual por meio da oferta de alimentação. São servidas aos estudantes cinco alimentações por dia, desde o café da manhã até a ceia para o turno noturno. Atualmente, são 34 milhões de refeições por mês para os 800 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino.



A Secretaria da Educação do Estado (SEC) também capacita as merendeiras e contratou nutricionistas, que elaboram um cardápio regionalizado. O quadro técnico é composto de 47 nutricionistas, abrangendo os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), atuando no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Além disso, são adquiridos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, a exemplo de frutas, legumes e verduras livres de agrotóxicos. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

