Estado divulga resultado provisório de mais uma etapa do concurso público da Educação

www.concursosfcc.com.br).



O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), divulgou, no Diário Oficial deste sábado (18), os resultados provisórios da 3ª etapa do concurso público da Secretaria da Educação do Estado para professores e coordenadores pedagógicos. Esta etapa se refere à prova de títulos e ao procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se declararam negros no momento da inscrição e à perícia médica dos candidatos com deficiência. A relação também está disponível no site da Fundação Carlos Chagas ().

Em publicação nas redes sociais, nesta manhã, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou os resultados provisórios e ressaltou a importância da Educação. “O conhecimento é o caminho para um futuro melhor e não iremos poupar esforços para que todas e todos tenham acesso a um ensino de qualidade. A educação da Bahia só avança”.





De acordo com o edital do concurso, os candidatos têm os dias 30 e 31/03 para a interposição de recurso. O resultado final e a homologação do concurso estão programados para o dia 18 de abril. O concurso SAEB/03/2022 para a rede estadual de ensino é para preenchimento de vagas do Magistério estadual de professor, Padrão P – Grau III, e coordenador pedagógico, Padrão P – Grau III.





Foram ofertadas 2.113 vagas para educadores, sendo 1.806 para professor e 307 para coordenador pedagógico, que serão distribuídas em diferentes Núcleos Territoriais de Educação (NTEs). O certame obteve mais de 81 mil candidatos inscritos no edital de abertura, publicado em agosto de 2022.





Fortalecimento da aprendizagem – O concurso para professores e coordenadores pedagógicos da SEC é mais uma iniciativa do Estado para fortalecer a aprendizagem, dentro de um conjunto de ações adotadas, com foco na qualidade da educação e na valorização da carreira do Magistério púbico estadual. Em 2019, foram nomeados 3.404 professores e 708 coordenadores pedagógicos de concurso público, realizado em 2018.

Comentários no Facebook:

Comentários