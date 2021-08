Estado nomeia 312 professores e coordenadores pedagógicos aprovados no concurso da Educação

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial, desta quinta-feira (5), a nomeação de 277 professores e 35 coordenadores pedagógicos Padrão P, grau III, 40 horas semanais, aprovados no concurso público lançado em 2017. A previsão é que as funções sejam assumidas no mês de setembro. A lista de todos os nomeados pode ser conferida no endereço https://bit.ly/3AexuQJ.

A superintendente de Recursos Humanos da Educação, Rosário Muricy, falou sobre a importância da nomeação dos educadores. “Todos os esforços foram empreendidos pelo Estado para ampliar o quadro do magistério público estadual nesta segunda etapa do ano letivo 2020/202, iniciada com aulas semipresenciais, no dia 26 de julho, com estudantes do Ensino Médio. Todos os 312 educadores convocados no dia 16 de junho, agora já nomeados, estão aptos para tomar posse”, informou.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários