Estado prorroga decreto de suspensão das aulas até 14 de fevereiro

O Governo do Estado prorrogou, até 14 de fevereiro, a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas na Bahia. A alteração do Decreto nº 19.586, de 27 de março de 2020, que trata do assunto, foi publicada no Diário Oficial do Estado, deste sábado (6).

A decisão foi anunciada pelo governador Rui Costa, na sexta-feira (5), depois de debate com prefeitos e a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), por videoconferência, sobre os critérios para o retorno às aulas presenciais. Os secretários da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, e da Saúde, Fábio Vilas Boas, participaram da reunião.

“Ainda estamos vivendo um crescimento que começou no mês de novembro e o retorno das atividades escolares deve levar em conta as taxas de ocupação de leitos e de mortalidade pela Covid-19″, disse Rui, ao destacar que um protocolo único de Educação e Saúde para a volta às aulas será preparado pela Secretaria de Educação do Estado em conjunto com a União dos Municípios da Bahia (UPB) e as secretarias municipais de Educação.

O governador disse ainda que já solicitou o levantamento dos profissionais da Educação, acima de 55 anos em todo o Estado, para que, possivelmente, sejam incluídos nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19 que está sendo realizada no Estado.

