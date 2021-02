Estado publica aviso de licitação para construir Complexo Poliesportivo Educacional em Ipiaú

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (16), o aviso de licitação de nº 002/2021 para a contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de mais seis Complexos Poliesportivos Educacionais nos municípios de Salvador, Campo Formoso, Ipiaú, Vitória da Conquista, Itamaraju e Feira de Santana. Os complexos atenderão aos estudantes das redes municipais, estadual e particular, bem como a comunidade local. Ao todo, devem ser construídos 20 complexos na Bahia até 2022.

“Os complexos representam um ganho qualitativo para a formação dos nossos estudantes, que poderão contar com um equipamento público, que vai fortalecer a prática esportiva no currículo e, consequentemente, a aprendizagem. Estes equipamentos irão servir tanto para a rede estadual, quanto para os estudantes das demais redes e das comunidades locais”, afirmou o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

Já foram inaugurados os Complexos Poliesportivos Educacionais de Conceição do Coité e São Gonçalo dos Campos. Em Itapetinga, Alagoinhas, Riachão do Jacuípe, Serrinha, Irecê e Jequié, as obras dos respectivos complexos já foram iniciadas, assim como foi anunciada a construção das unidades de Bom Jesus da Lapa e Itapetinga.

Os Complexos Educacionais Poliesportivos são uma ação do Governo do Estado, realizada por meio da Secretaria da Educação do Estado (SEC), para requalificar a infraestrutura de educação, esporte, lazer e cultura, disponibilizando equipamentos com moderno padrão arquitetônico e fortalecendo as práticas esportiva, artística e culturais no currículo escolar.

