Estado recebe doação de mais 24 mil litros de água sanitária para combate ao coronavírus

Mais 24 mil litros de água sanitária foram recebidos nesta quinta-feira (16), na Central de Doações do Governo do Estado, em Simões Filho, para ajudar no combate ao coronavirus na Bahia. Este é o segundo lote de doação das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte para o estado, que recebeu da empresa responsável pela marca Brilux, no início do mês, outros 24 mil litros do produto. O insumo será destinado às redes de saúde estadual e municipal, que integram as principais frentes de combate ao coronavírus (Covid-19) na capital e nas principais cidades da Bahia. A doação da Raymundo da Fonte conta com o apoio das empresas Braskem, Alliance, Jaguar, Cobap e Penha, que forneceram as matérias-primas para a fabricação de todo material doado. Foto: Camila Souza/ GOVBA

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários