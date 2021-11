Estrada das queimadas está precisando de manutenção por parte da prefeitura de Jequié.

A região das Queimadas e Poço Dantas, zona rural de Jequié, está totalmente esburacada e precisando de manutenção por parte da Prefeitura Municipal de Jequié. Moradores e sitiantes, enviaram para a redação do Jequié Urgente, vídeos e fotos que mostram a estrada totalmente esburacada. A região das Queimadas, tem recebido nós últimos anos, uma quantidade grande de pessoas que opitaram por fazer sítios e descansar na região. Aos fins de semana, centenas de pessoas vão para a zona rural, desfrutar da tranquilidade e comer uma galinha caipira bastante famosa na região. E com o fluxo de veículos, a estrada vai se deteriorando com mais rapidez. Por isso, a Secretária de Infraestrutura de Jequié, tem que fazer a manutenção na referida estrada com mais frequência.

Comentários no Facebook:

Comentários