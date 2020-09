Estrada que liga Jequié a Monte Branco está em péssimas condições. ASSISTA

Nossa reportagem foi solicitada por moradores e usuários da Rodovia que liga Jequié ao distrito de Monte Branco, e embarcamos em uma viagem por uma estrada com muitos buracos e de difícil acesso. Uma estrada de aproximadamente 25 Km, e que está em péssimas condições.

Essa estrada já foi recuperada a aproximadamente 3 anos atrás, inclusive com recursos do governo federal. Mas, infelizmente não houve um serviço de manutenção e depois de algum tempo a situação essa do vídeo. As pessoas que usam essa estrada diariamente, pedem para o prefeito interino de Jequié, Hassan Yossef que providencie uma máquina, para patrolar apenas os locais que estejam em situação precária, para amenizar a situação dos moradores, não só do Distrito de Monte Branco, como também centenas de pessoas que usam aquela rodovia diariamente. Foto e Vídeo Blog Jequié Urgente.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários