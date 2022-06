Estratégias de segurança para São João de Jequié é discutida em mais uma reunião

Com o objetivo de alinhar as estratégias de reforço na segurança pública e de operacionalização para a execução do São João, representantes da Prefeitura de Jequié participaram de uma reunião nesta quarta-feira, 8, na sede do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Estiveram presentes, o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; o secretário de Saúde, Marlon Pereira; a superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), Karla Geambastiane; o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel, Bruno Fanelli, e o subcomandante, o major Leandro Vialto; o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel, Reinaldo Souza dos Santos; o capitão da Polícia Militar, Augusto José Almeida; o Delegado Titular da Delegacia Territorial de Jequié, 9ª Coorpin, Moabe Macedo; o diretor administrativo da SUMTRAN, Sinval Guimarães; além de outras autoridades militares, equipe técnica da Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Cultura e Turismo.

A reunião, realizada entre as secretarias municipais diretamente envolvidas com a promoção dos festejos juninos e os órgãos de segurança do município, faz parte das etapas finais para a execução evento. Entre os encaminhamentos, foram sugeridos ajustes e adequações para as áreas de acesso ao circuito da festa; foram apresentadas, também, todo o planejamento de monitoramento dos quiosques, barracas, fast-foods e vendedores ambulantes, bem como os estabelecimentos que comercializam bebidas e alimentos perecíveis, para que haja o devido cumprimento das normas de saúde e de segurança; além de outros temas. De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, com a proximidade do evento, os preparativos vão sendo ultimados. Informações e Foto: SECOM/PMJ

