Estudante e professores do IFBA Jequié elevam o Campus no I Congresso Pernambucano do GeoGebra

No cenário educacional e tecnológico, o Campus Jequié do Instituto Federal da Bahia (IFBA) se destaca mais uma vez, agora no I Congresso Pernambucano do GeoGebra, realizado em Recife – PE. O evento contou com a participação ativa de representantes do campus, que não apenas marcaram presença, mas também apresentaram três trabalhos inovadores, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e experiências.

Lançamento Oblíquo, um Estudo Interdisciplinar

No primeiro trabalho apresentado, os professores Valdex Santos e Tawana Telles, junto com o estudante Vitor Fontes do Curso de Engenharia Mecânica, propuseram uma abordagem inovadora para o estudo de lançamento oblíquo. A metodologia interdisciplinar discutida no trabalho busca tornar o aprendizado mais interativo, prático e dinâmico por meio do uso dos softwares GeoGebra.

Utilização do GeoGebra para Simulação de Problemas de Mecânica

No segundo destaque, a aplicação do GeoGebra na simulação de problemas de Engenharia Mecânica ganha foco. Os pesquisadores exploram abordagens interativas, proporcionando aos alunos meios mais dinâmicos de compreensão e resolução de desafios da área. Essa iniciativa contribui para a formação de profissionais mais preparados e adaptados às demandas do mercado.

Formação de Conceitos com o GeoGebra no Ensino do Teorema de Pitágoras

O terceiro trabalho apresentado pela equipe do Campus Jequié aborda a formação de conceitos a partir das etapas mentais propostas por Galperin, utilizando o software GeoGebra no ensino do Teorema de Pitágoras. A pesquisa busca oferecer uma abordagem enriquecedora e eficaz para o aprendizado desse importante conceito matemático, alinhando teoria e prática de forma inovadora.

A participação ativa e os trabalhos apresentados pelos representantes do IFBA Jequié no Congresso reforçam o compromisso da instituição com a excelência acadêmica, o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e a integração de tecnologias educacionais. O evento não apenas proporcionou um espaço para a troca de ideias, mas também evidenciou a contribuição significativa do campus na busca por avanços na educação e na aplicação prática do conhecimento. O IFBA Jequié, mais uma vez, coloca-se como referência na promoção do saber e da inovação. Informações e Foto: ASCOM IFBA JEQUIÉ

