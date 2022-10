Estudantes Baianos recebem dinheiro do Mais Futuro

O novo crédito do Programa Mais Futuro já está disponível, nesta sexta-feira (7), na conta dos 9.229 estudantes das quatro universidades estaduais (UNEB, UESC, UEFS e UESB) beneficiados. A iniciativa do Governo da Bahia tem o objetivo de contribuir para que os estudantes façam e concluam suas graduações.

O estudante que mora a até 100 km do campus de matrícula recebe o auxílio permanência no valor de R$ 300. Já o aluno que mora a uma distância superior a 100 km do campus de matrícula, e mudou de domicílio para frequentar o curso, recebe o auxílio moradia no valor de R$ 600.

Desde que foi criado, em 2017, o Mais Futuro já destinou R$ 193 milhões em transferência de renda para os estudantes. Só neste ano, já foram destinados R$ 28,6 milhões ao programa.

O Mais Futuro disponibiliza um auxílio para estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas quatro universidades estaduais, desde que não tenham concluído nenhum outro curso de nível superior e estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada no CadÚnico. Informações e Foto: Fonte: Ascom SEC

Comentários no Facebook:

Comentários