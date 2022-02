Estudantes com deficiência visual e intelectual conquistam vagas nas universidades

Os estudantes da rede estadual de ensino estão cada vez mais se destacando no Sistema de Seleção Unificada (SISU) com a conquista de vagas em universidades públicas, através da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dentre os diversos aprovados estão estudantes da Educação Especial que, com muita garra e determinação, realizam os seus sonhos de ingressar no Ensino Superior.

Em Jequié, quem também está feliz com o resultado do SISU é a estudante Manuely da Conceição, 19, que possui deficiência intelectual e dificuldade motora e foi aprovada em Artes, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ela concluiu os estudos no Colégio Estadual de Jequié e também contou com o apoio do CAP de sua cidade. “Não tenho como descrever o que estou sentindo, pois a felicidade é enorme. Sou muito grata por esta conquista e por todo o apoio que tive”, afirmou.

A coordenadora de Educação Especial da SEC, Marlene Cardoso, ressalta a importância dos estudantes da Educação Especial ingressarem no Ensino Superior. “Para além do cumprimento de uma lei, cumprimos um dever de atender aos estudantes, corroborando com a ideia de todos serem bem-vindos aos espaços comuns a todo e qualquer cidadão com direito de ir e vir, independentemente de ser pessoa com deficiência ou não. Ter um estudante com acesso ao Ensino Superior acentua o olhar de igualdade, respeitando cultura e identidade”.

