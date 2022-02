Estudantes da rede estadual celebram bons resultados na redação do ENEM 2021

Os estudantes da rede estadual de ensino vêm, a cada ano, tendo destaque nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Com a divulgação do resultado da edição do exame de 2021, os alunos estão celebrando os seus bons desempenhos, a exemplo da Prova de Redação, que é uma das mais importantes por possuir o maior peso para a nota geral. Com notas a partir de 900 pontos na redação, os estudantes já sonham em ingressar no Ensino Superior.

Em Jequié, o estudante Israel Trindade, 17, concluinte de 2021, do Colégio Estadual Paulo Freire, revelou que os aulões preparatórios realizados na unidade escolar foram essenciais para o seu resultado, obtendo 960 pontos na redação. “O bom desempenho associo à dedicação e empenho e, consequentemente, aos esforços feito pela minha agora ex-instituição de ensino, que contribuiu muito para a congratulação desse desempenho. Os aulões da escola ajudam muito e são essenciais, sobretudo para quem não possui condições de fazer um curso pré-vestibular”, deu a dica, contando que pretende cursar Direito, mas que está analisando outras áreas e opções.

