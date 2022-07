Estudantes da rede estadual de ensino voltam às aulas após o recesso junino

Os estudantes das escolas da rede estadual de ensino localizadas em toda a Bahia voltaram às aulas, nesta segunda-feira (4), após o recesso dos festejos juninos. O clima de retorno à rotina de aulas foi de animação e reencontro com colegas, professores e a comunidade escolar. As unidades escolares continuam seguindo os decretos governamentais e podem acessar as recomendações dos protocolos de biossegurança disponibilizados no Portal da Educação (http://escolas.educacao.ba.gov.br/fasepresencial).



Em Salvador, o estudante Lázaro Santos, 17, 3º ano do Ensino Médio, que também é líder de classe, do Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, afirmou que voltar para a rotina de aulas é essencial para dar continuidade aos estudos. “É muito bom voltar a ter contato com os colegas depois do recesso. Vamos entrar no período de provas e preciso me dedicar ainda mais. Além disso, estou me preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)”.



No município de Irecê, os estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Irecê, também estavam animados como a retomada das aulas. Este é o caso de Samara dos Santos, do curso técnico de nível médio em Agropecuária. “Retornamos às aulas todos de máscara e fazendo o possível para nos prevenir contra a Covid-19. Estamos prosseguindo para esse resto de ano letivo com muita dedicação aos estudos”, comentou.



Para a vice-diretora do CETEP, Thaís Oliveira, o retorno presencial é de fundamental importância para o convívio social dos estudantes. “Além do aprendizado, o retorno às atividades escolares é muito bom para o emocional dos alunos e, também, garante uma segurança alimentar, pois a qualidade da merenda aumentou muito e alguns não conseguem ter uma boa alimentação em casa. Eles aprendem muito mais com o auxílio dos professores e com o apoio uns dos outros. Podemos perceber que com o retorno esses estudantes só ganham”, destacou. Informações e Foto: ASCOM/EDUCAÇÃO BAHIA

