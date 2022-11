Estudantes da rede estadual de Jequié e Irecê apresentam projetos em feiras científicas escolares

Com o objetivo de divulgar os projetos científicos desenvolvidos pelos estudantes, as escolas da rede estadual de ensino vêm promovendo, cada vez mais, suas feiras científicas. No Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Régis Pacheco, localizado em Jequié, os estudantes participaram, nesta quinta e sexta-feira (24 e 25), da VII Feira Tecnológica e Científica (FETEC), com o tema “Educação, Tecnologia e Inovação”. A feira contou com a exposição de 33 projetos de iniciação científica.



Por meio de estandes ou salas temáticas montadas nas próprias unidades escolares, os estudantes apresentam as metodologias utilizadas nos projetos de diferentes áreas; os objetivos; e os resultados esperados ou obtidos, favorecendo a troca de conhecimentos. O estudante Deivid Nascimento, 17, do curso técnico em Informática, apresentou com os seus colegas o quiz game intitulado “Fato ou fake”, criado através do aplicativo “Glide”. “Este é um jogo de perguntas e respostas que visa conscientizar o jogador a identificar se uma notícia aplicada no jogo é falsa ou verdadeira. O projeto é importante, pois auxilia no combate da propagação de fake news”, explicou.



Outro projeto em destaque na feira é o da equipe do estudante Pedro José González, 53, do curso técnico de nível médio em Gastronomia, que apresentou o projeto “Mistura cultural”. “O curso de gastronomia é uma porta que se abre de conhecimento e que tem me dado possibilidades de aperfeiçoamento na área. Estamos expondo na feira pratos com a mistura da culinária baiana com a do meu país, que é a Venezuela”, comentou.



Em Irecê, o Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Irecê promoveu, na última terça-feira (22), a Feira de Ciências, Cultura e Tecnologias, com a abordagem de diversas temáticas, como empreendedorismo jovem e Dia da Consciência Negra, entre outros. Além de palestras, apresentações culturais e exposições de projetos, a feira também contou com salas temáticas, a exemplo da apresentada pelo curso técnico em Análises Clínicas, através da qual os participantes fizeram teste de glicemia, aferição de pressão arterial e tipagem sanguínea. Informações e Foto: SECOM/GOVBA

