Estudantes da rede estadual participam de aulões de revisão para o ENEM

Os estudantes da rede estadual de ensino já estão em contagem regressiva para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que acontecem nos dias 13 e 20 de novembro, em todo o Brasil. Nesta segunda-feira (7), um total de 1.200 estudantes de 32 escolas da rede estadual de ensino participaram do quinto e último ciclo dos aulões de revisão, no auditório da Secretaria da Educação do Estado (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Os aulões seguem até sexta-feira (11), com revisão de diferentes componentes curriculares.



No período da manhã, foram realizadas aulas de Redação, com a professora Rose Sampaio; e de História, com o professor Paulo Serrão. Já no período da tarde, as aulas abordaram Literatura, com o professor Antônio Vitor Lima; e Biologia, com o professor Ricardo Magalhães.



O superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Manoel Calazan, ressaltou a importância dos aulões na preparação dos alunos. “Este último ciclo de aulões tem uma importância maior, pois é a semana que antecede a realização das provas. É importante que a gente mobilize para que o estudante vá até o local de prova e confira o seu cartão de inscrição. Além de reforçar a revisão dos conteúdos, ele tem acesso a uma atividade lúdica com música, que permite que relaxe, pois é um momento muito tenso na vida desses jovens”.



Damille Barbosa, 17, 3º ano, do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, acredita que os aulões são essenciais para a revisão de conteúdos, nesta reta final. “Mesmo estudando pela manhã e trabalhando no período da tarde, estou me dedicando todos os dias o máximo que eu posso. Esses aulões são muito importantes, pois recebemos dicas sobre as provas e revisamos os assuntos que mais são cobrados”, afirmou.



Para Talita Moraes, 16, 3º ano, do Colégio Estadual de Praia Grande, os aulões acrescentam muito na rotina de estudos para o ENEM. “Os aulões são de extrema importância, pois além de revisar diversos assuntos, os professores nos passam mais segurança em relação à estrutura das provas do ENEM. Além disso, estou estudando bastante no colégio e em casa, através de vídeos no YouTube e anotações que venho fazendo”, comentou.



O primeiro dia de aulões deste ciclo envolveu a participação de estudantes das seguintes unidades escolares de Salvador: Colégio Estadual de Praia Grande (Periperi); Colégio Estadual Manoel Novaes (Canela); Colégio Estadual Monteiro Lobato (Fazenda Coutos); Colégio Estadual Alberto Santos Dumont (Pirajá); Colégio Estadual Maria de Lourdes Parada Franch (Pau da Lima); Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos (Bairro da Paz); Colégio Estadual Dois de Julho (Fazenda Grande do Retiro); e Colégio Estadual Nelson Mandela (Periperi). Informações: ASCOM GOVBA/Foto: Claudinor Jr.

