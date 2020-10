Estudantes da rede estadual recebem a quarta parcela do vale-alimentação estudantil

Os estudantes da rede estadual de ensino de toda a Bahia já estão realizando compras com a quarta parcela do vale-alimentação, cujo crédito, no valor de R$ 55 por estudante, foi liberado nesta segunda-feira (26). Nesta nova parcela, assim como nas três anteriores, foram destinados mais R$ 44 milhões, totalizando um investimento de R$ 176 milhões de recursos próprios do Estado.

Para o acesso ao benefício, o estudante deverá usar o mesmo cartão utilizado anteriormente, com a bandeira Alelo. As compras podem ser realizadas em mais de 18 mil estabelecimentos. O recurso é destinado, exclusivamente, para a compra de gêneros alimentícios, como feijão, arroz, macarrão, carne, frango, frutas, verduras, café e leite, sendo que a aquisição dos alimentos é de livre escolha dos estudantes.

