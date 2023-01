Estudantes da rede estadual representam a Bahia na Harvard Model United Nations, nos EUA

Quatro estudantes da rede estadual carimbaram o passaporte para participar da Model United Nations (HarvardMUN), que é a maior e mais prestigiada simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) do mundo, promovida pela Universidade de Harvard. O evento vai acontecer de 26 a 29 de janeiro e contará com mais de quatro mil participantes de 50 países diferentes, escolhidos através de um rigoroso processo seletivo chamado Application. Durante a HarvardMUN, jovens líderes mais promissores de todo o mundo vão discutir problemas globais em mais de 30 comitês.





Ana Caroline Oliveira dos Santos, 16, 2º ano do Colégio Estadual João Pessoa, de Itaquara; Gustavo de Jesus Souza Batista, 17, concluinte em 2022 do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, Salvador; e Ted Martins Paulo da Silva, 16, concluinte em 2022 do Colégio Estadual Professor Rocha Pita, em Aratuípe, viajaram desde a semana passada para um outro evento, também nos EUA, a Yale Model United Nations (YaleMUN) – conferência que visa debater questões globais complexas entre estudantes do Ensino Médio de todo o mundo. A YaleMUN, que aconteceu entre 19 e 22 de janeiro, foi criada por alunos da Yale University, terceira instituição privada americana de Ensino Superior mais antiga dos EUA, situada em New Haven.



Isac Costa Lima, 16, 3º ano do Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro – Tempo Integral, em Jacobina; embarca para se juntar aos outros três estudantes, na HarvardMUN. “Milhares de jovens de todo o planeta participam dessa experiência multicultural. Como pretendo fazer graduação no exterior, essa experiência magnífica fortalecerá o meu currículo, aumentando as minhas chances de aceitação em uma universidade fora e até mesmo vai me capacitar para orientar outros estudantes de escola pública a participarem de espaços mais elitizados”, declarou o estudante.



A coordenadora de Políticas Públicas para Juventude em Processos Educacionais da SEC, Larissa Lima, que acompanha o grupo na viagem, disse que esta será uma experiência inesquecível e motivadora para os estudantes. Ela reforçou que os delegados aprovarão dezenas de resoluções de questões que vão desde segurança cibernética até sistemas globais de saúde. “Os estudantes participantes tiveram a oportunidade de aprender com os alunos de Yale, por meio de workshops interativos; de assistir a palestras instigantes ministradas por professores de Yale; e de visitar a Ivy League School (grupo de faculdades nos Estados Unidos reconhecidas mundialmente). Além disso, os delegados encontrarão futuros líderes mundiais por meio de conversas ponderadas”.



BaMUN – A Bahia, através da Secretaria da Educação do Estado (SEC), é o único Estado brasileiro que promove simulações da ONU para estudantes da rede pública, por meio da qual os alunos são selecionados para o evento internacional. Trata-se da Bahia Model United Nations (BaMUN), promovida em parceria com o Instituto DiploMUN. Sua última edição foi realizada em Salvador, em novembro passado, quando jovens de diversos municípios baianos tiveram a oportunidade de debater problemas globais, atuando como diplomatas. Foto Divulgação

