Estudantes da rede estadual são aprovados em universidades e institutos federais pelo SISU

Os estudantes da rede estadual continuam conquistando vagas em universidades públicas e institutos federais de Educação, por meio de processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (SISU), do Ministério da Educação (MEC). As vagas foram conquistadas de acordo com a pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).



No município de Rio Real, o estudante Asael Nunes Santos, 17, que se formou no Colégio Estadual Doutor José Carvalho Baptista, está contente com a aprovação no curso de Ciências Atuariais, na Universidade Federal de Sergipe (UFS). “Estarei descobrindo uma nova etapa da minha vida, pois o mundo acadêmico é totalmente diferente e eu ainda nem completei 18 anos. No início, eu não estava com esse curso em mente, mas depois um amigo me indicou, pesquisei e acabei me interessando”, contou, entusiasmado.



A estudante Gabriela Fontes, 17, que concluiu o Ensino Médio no Colégio Estadual Edivaldo Boaventura, em Maracás, foi aprovada para o curso de Ciências Biológicas, no Instituto Federal da Bahia (IFBA). “Sempre tive interesse nesta área e estou muito feliz em ter conquistado a vaga”, comemorou.



Na mesma escola, Hyan Moura Lago, 17, conquistou uma vaga para o curso de Ciências Exatas e Tecnologias, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Para o jovem, este é o momento mais importante de sua vida. “Sempre sonhei com este curso e com as especializações da área. Esta aprovação tem uma importância gigantesca para mim e todas as pessoas que sempre me apoiaram”, revelou.



Em Poções, o estudante kéven Teixeira realizou o sonho de cursar Letras com Português e Espanhol, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). “É uma alegria enorme, pois sempre quis fazer este curso. Eu me sinto grato em ter esta oportunidade de adquirir conhecimento para, lá na frente, quando eu me tornar professor, levar conhecimento para outras pessoas”, comentou. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários