Estudantes da rede estadual são finalistas com 17 projetos na FEBRACE 2022 e professora concorre a prêmio destaque

Dos 497 projetos que estão em exposição na 20ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), a rede estadual de ensino da Bahia é representada por 17 projetos finalistas, bem como pelo “Prêmio Professor Destaque”. A apresentação dos projetos finalistas de todas as áreas do conhecimento, que teve início no último dia 14, prossegue até 26 deste mês, por meio da Plataforma FEBRACE Virtual. A feira nacional funciona como uma mostra da capacidade inventiva e tradução da persistência da nova geração de jovens cientistas do país e os trabalhos selecionados têm como critérios o rigor científico e a criatividade.

Única finalista da Bahia no Prêmio Professor Destaque da FEBRACE 2022, Janildes Almeida Chagas, do Colégio Estadual Grandes Mestres Brasileiros, no município de Matina, participou, na sexta-feira (18), da última arguição da sua orientanda, a estudante Emilly Rayane Pereira, com o projeto “A ausência da produção textual de escritoras negras e indígenas brasileiras nos livros didáticos de língua portuguesa do Ensino Médio – uma análise sob a ótica da interseccionalidade”. “Foi muito emocionante a apresentação, porque ela é do 3º ano e fez a sua despedida de forma brilhante na FEBRACE. Para nós, que somos um colégio pequeno, representa muito estarmos mais uma vez na FEBRACE”.

