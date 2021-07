Estudantes da rede estadual terão uma refeição a mais com o início do ensino híbrido

Os estudantes da rede estadual terão um reforço na alimentação escolar com o início do ensino híbrido, nesta segunda-feira (26). Para os estudantes do turno matutino serão servidos um café da manhã na chegada à escola e um almoço, antes de ir para casa. Para o vespertino serão servidos o almoço e a ceia antes da saída e no noturno também será servida uma ceia.

O cardápio foi elaborado pelas nutricionistas da Secretaria da Educação do Estado e incluem frutas, verduras e carnes. O superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, Manoel Vicente Calazans, falou que já estão assegurados recursos da ordem de R$ 174,6 milhões do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Ele destacou a importância deste reforço na alimentação. “Estes recursos do PNAE são destinados, exclusivamente, para a alimentação escolar e não poderão ser usados durante a pandemia. Então, decidimos incrementar a alimentação escolar com a oferta de mais uma refeição para os estudantes, pois sabemos que muitos necessitam deste apoio da escola”, afirmou.

