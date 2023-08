Estudantes de escolas públicas e privadas disputam vagas para etapas nacionais dos Jogos Escolares

Cerca de 500 atletas, estudantes de escolas públicas e privadas de 16 cidades da Bahia, disputam a seletiva estadual das modalidades de judô, wrestling (luta olímpica), ciclismo e ginástica rítmica, nos Jogos Escolares, que iniciaram nesta quinta-feira (3) e vão até sábado (5). Organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), as competições são executadas pela Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE) e acontecem em equipamentos esportivos em Salvador e Lauro de Freitas.

Os atletas competem por vagas nas etapas nacionais, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, que acontecem em São Paulo e Brasília. O objetivo é incentivar a prática esportiva, integrada à educação, promovendo o intercâmbio entre os estudantes e estimulando o desenvolvimento de valores como disciplina, respeito e cooperação. O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, destaca a importância do incentivo à prática de esportes desde a escola, para a representatividade dos Jogos Escolares na Bahia.

“O esporte tem várias dimensões. A mais famosa é o alto rendimento, e esta fase aqui é a fase da dimensão escolar do esporte é a mais importante porque é quando você começa, é quando você descobre a vocação para determinada modalidade. Então, o Governo da Bahia aposta muito nos Jogos Escolares”, enfatizou Vicente Neto.

As lutas de judô abriram os confrontos nesta quinta-feira (3), na Arena de Esportes da Bahia, no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Na sexta, duas modalidades serão disputadas: ginástica rítmica, no Colégio São José, em Salvador, a partir das 14h, e wrestling ou luta olímpica, durante todo o dia, no Complexo Esportivo Armindo Biriba, no bairro de Itapuã. No sábado (5), a partir das 14h, acontece a competição de ciclismo nas ruas do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Responsável pelo treinamento de 22 atletas dos municípios de Jequié, Manoel Vitorino e Maracás, o técnico Raphael Santiago pontua como o apoio do Governo do Estado, que contempla o transporte e hospedagem dos atletas, amplia e oportuniza a visibilidade dos jovens e adolescentes que disputam os Jogos Escolares. “A gente veio preparado. Muitos nossos atletas já competem no circuito baiano e nacional. Mas, para outros é a primeira vez em um campeonato estadual. Nossa perspectiva é levar bons resultados para nossas cidades. Hoje, já classificamos cinco, pela manhã, na categoria de 12 a 14 anos, e esperamos classificar aqui mais uns sete ou oito”, destaca o técnico.

Treinando judô há pouco mais de um ano, Nicolly Lima, 15 anos, para sua primeira competição e não escondeu a expectativa na sua segunda disputa. “Quero dar orgulho para meus pais. Então, vou chegar lá e mostrar quem eu sou, dar o meu melhor no tatame”, disse a estudante do 9° ano, do Colégio Municipal Paulo Freire, em Eunápolis, no sul da Bahia.

Aluno do 1° ano do Colégio da Polícia Militar, em Jequié, Gabriel Sales já é veterano no judô, e estava determinado em subir no tatame, em busca do primeiro lugar. “É a segunda vez que eu luto na seletiva. Da primeira vez, eu não tive êxito, mas dessa vez venho treinando forte para conseguir o meu objetivo”, pontuou o faixa marrom.

Os atletas de 15 a 17 anos, campeões da seletiva estadual, nas modalidades coletivas e individuais, garantem vaga para os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que acontecerão de 1 a 16 de setembro, em Ribeirão Preto/SP. Os vencedores na categoria 12 a 14 anos garantem vaga para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com previsão de ocorrer Brasília no final de outubro e início novembro.

Fotos: Matheus Landim

