Estudantes de Jequié conquistam prêmios nacionais na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente

A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA), promovida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), realizou, nesta quinta-feira (22), a cerimônia virtual de premiação da sua 10ª edição. Três projetos desenvolvidos por estudantes da rede estadual de ensino foram premiados nacionalmente em diferentes categorias. O principal prêmio, o de Destaque Nacional, foi conquistado pelo projeto “Geografia na fotografia e na poesia”, do Colégio Polivalente de Vitória da Conquista, no anexo do Pradoso. Já o Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, em Jequié, levou o prêmio “Menina hoje, cientista amanhã” e o Prêmio Especial com dois projetos sobre gravidez na adolescência.

Outros projetos também se destacaram e conquistaram premiações no âmbito regional. São eles: “Incêndios florestais no município de Rio de Contas”, orientado pelos professores Dilcileia Anjos Santos, Jéssica Ferreira da Silva, Sara Pau Ferro, Flor Violeta Liberato Bartilotti e André Lima Reis, do Colégio Estadual Carlos Souto Local, em Rio das Contas; na categoria Produção Audiovisual; “Roteiro de história em quadrinhos oxy: A garota ácido úrico”, orientado pela professora Karine Brandão Nunes Brasil, do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista; na categoria Produção de Texto; e o projeto de Ciências “#partiuE-lixo”, orientado pelos professores Elimar de Sousa Fadigas Carneiro, Patrícia Azevedo Cerqueira Peixoto e Thiago de Carvalho Cunha, do Colégio Estadual Helena Assis Suzart, de Feira de Santana.

