Estudantes do CJCC de Jequié participam de festivais virtuais de ginástica

encurtador.com.br/nsAE6. Os estudantes que fazem parte das oficinas “VemSer – seu principal desafio!” e “Dança aérea em tecido”, ofertadas pelo Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Jequié, participaram, neste sábado (7), de dois festivais de Ginástica para Todos (GPT): o “Festival UFBA de Ginástica” e o “Festival de Ginástica para Todos da Federação Paulista de Ginástica”. Ambos os eventos visam divulgar, incentivar e desenvolver a prática de GPT, que é uma modalidade na qual todos podem praticar, independente de idade, altura ou capacidade. Este ano, devido à pandemia do novo Coronavírus, os festivais ocorreram de forma virtual e as apresentações dos estudantes podem ser conferidas nos endereços: encurtador.com.br/cgtI8

A professora Ianny Caroline de Souza falou sobre a importância das oficinas e da participação dos estudantes nos festivais. “As duas oficinas têm por objetivo promover ações que garantam ao educando um melhor desenvolvimento de suas habilidades corporais e expressivas. Participar destes eventos colabora para que se sintam parte de um movimento a nível mundial, que busca oferecer oportunidades para que todos possam praticar, desfrutar e explorar as infinitas possibilidades da ginástica”, destacou.

Sobre o CJCC – Os Centros Juvenis de Ciência e Cultura são uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado da Bahia para promover a ampliação da jornada escolar e a diversificação do currículo dos estudantes. O CJCC conta com nove unidades no Estado: Salvador, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Jequié e Serrinha.

