Estudantes do IFba Jequié ganham medalha “Honra ao Mestre”.

Duas medalhas de ouro, uma de prata e uma medalha de “Honra ao Mestre”. Este é o saldo da participação do IFBA – campus Jequié – na 24ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA edição 2021. Dos doze estudantes do campus inscritos inicialmente na competição, Eloisa Matos da Silva e Nicollas Felix Santos, que cursavam o 3º ano do curso Técnico em Informática em 2021, conquistaram a tão sonhada medalha de ouro. Já Mateus Santos da Silva, que cursava o 2° ano do mesmo curso, conquistou a medalha de prata.

A cerimônia de premiação aconteceu no dia 27 de janeiro/2022 no campus Jequié sem público, por conta das restrições da pandemia de Covid. Os estudantes receberam a premiação das mãos do diretor geral, Luciano Pestana, e do professor Jorge Cotinguiba, coordenador da equipe local, contemplado com a medalha de “Honra ao Mestre”, novidade criada nesta edição. A edição 2021 da OBA aconteceu nos dias 27 e 28 de maio de 2021, de forma virtual e em concomitância com a 15ª edição da MOBFOG – Mostra Brasileira de Foguetes, de forma real e virtual. Para o estudante Nicollas Felix, a experiência de participar da OBA é enriquecedora. “Se você tem a oportunidade de participar da OBA, participe, pois oportunidades só batem na nossa porta uma vez. Foi uma experiência única e marcante, que vai acrescentar e muito na minha vida acadêmica e abrir portas futuramente”, prevê.

Empolgado com o resultado obtido na Olimpíada, o estudante Mateus Santos chama a atenção para um ganho ainda mais especial para quem participa desse tipo de atividade educacional: “Participar da OBA foi muito importante para mim, pois por meio dela que pude conhecer e explorar uma das mais belas Ciências: a Astronomia”.

