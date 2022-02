Estudantes do interior da Bahia celebram o início do ano letivo com aulas 100% presenciais

O ano letivo 2022, iniciado nesta segunda-feira (7), em toda a Bahia, com aulas 100% presenciais, foi marcado por momentos de reencontro, emoção e novas perspectivas de aprendizado. Assim como na capital baiana, estudantes, professores, coordenadores pedagógicos e gestores das escolas estaduais localizadas nas cidades do interior do Estado puderam matar a saudade do convívio escolar, com o reforço de todos os protocolos sanitários já adotados, como o uso obrigatório de máscaras; aferição de temperatura; higienização das mãos com álcool ou sabão; e distanciamento entre as pessoas; entre outras medidas voltadas para a segurança.

