Estudantes do período noturno de várias escolas , reclamam da falta de transporte coletivo em Jequié

Com a volta as aulas no município de Jequié, centenas de alunos tem entrado em contato com a nossa redação, reclamando da falta de transporte. Segundo os alunos, muitos moram em bairros distantes dos colégios, e com isso, precisam pegar um transporte coletivo para poder frequentar as aulas. O problema é que, em Jequié, já a algum tempo, os ônibus coletivos da expresso Rio de Contas, estão funcionando em horário especial. E com isso, durante a noite, não tem transporte coletivo e a maioria dos alunos não tem condições de pagarem moto-taxi. A Expresso Rio de Contas, fala em dificuldade financeira para que seus veículos rodem em horário normal, por outro lado, a população que nada tem a ver, sofre com a falta de transporte. Uma cidade igual Jequié, com mais de 150 mil habitantes, e não tem um transporte coletivo de qualidade, há muito tempo. Uma verdadeira Vergonha!

