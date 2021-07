Estudantes e familiares da rede estadual recebem novo crédito do programa Bolsa Presença

O estudante Kauan da Silva, 16, 2º ano, do Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, em Salvador, disse que o valor já tem uma destinação certa em sua casa. “Minha mãe está desempregada e vou utilizar esta parcela para comprar alimentos no supermercado. O auxílio do Bolsa Presença tem sido de grande importância em minha residência e na de outros colegas da escola pelo fato de ser uma ajuda financeira, além de ser um incentivo para a presença nas aulas on-line diante da realidade atual em que vivemos”, afirmou o jovem, que também recebe o valor de R$ 55 do Vale-alimentação estudantil.

Este é o terceiro dos seis créditos previstos pelo programa, cujo objetivo é apoiar financeiramente as famílias dos estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica e cadastradas no CadÚnico e assegurar a permanência dos alunos nas atividades letivas. A previsão é a de que o Bolsa Presença alcance 311 mil famílias de 357 mil estudantes da rede estadual de ensino.

Vale-alimentação – Além do Bolsa Presença, o crédito Programa Vale-alimentação Estudantil (PVAE) será efetuado no dia 15 de julho. Os benefícios são acumulativos, ou seja, se a família recebe o Bolsa Presença, o estudante também receberá o PVAE. Em sete parcelas, o PVAE representa um investimento de R$ 316 milhões com recursos próprios do Estado, visando assegurar a segurança alimentar dos estudantes e de suas famílias.

Todos os estudantes matriculados na rede estadual de ensino (cerca de 900 mil) recebem o valor de R$ 55 por parcela. O valor é exclusivamente para a compra de alimentos, em mais de 20 mil estabelecimentos credenciados nos 417 municípios baianos, além de distritos e povoados, movimentando, também, a economia local e do Estado.

