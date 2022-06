Estudantes e professores da rede estadual podem se inscrever em diferentes olimpíadas do conhecimento

Diversas olimpíadas do conhecimento seguem com inscrições abertas, ao longo do ano. Os estudantes e professores da rede estadual interessados em participar devem ficar atentos às respectivas datas de inscrições. O programa Bahia Olímpica, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), potencializa a participação da rede estadual de ensino nas olimpíadas nacionais e estaduais em diversas áreas do conhecimento. Atualmente, a Bahia está mobilizada em 30 olimpíadas, das quais participam mais de 1,2 milhões de estudantes baianos da rede pública.



A participação dos estudantes nessas atividades possibilita crescimento intelectual e desenvolvimento de outras competências. Entre os anos de 2019 e 2021, o programa registrou 1.510.591 inscrições nas mais de dez olimpíadas científicas realizadas, com a conquista de 2.750 medalhas por alunos baianos.



A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) segue com as inscrições abertas para a modalidade teórica (nível 0 a 4) até esta quinta-feira (30). O professor deve inscrever o estudante através do Sistema Olimpo, disponível no endereço http://www.sistemaolimpo.org/. A OBR tem o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas; identificar jovens talentosos; e promover debates e atualizações no processo de ensino e aprendizagem brasileiro.



A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA) – projeto educativo promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para estimular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas escolas públicas e privadas de todo o país – está com suas inscrições abertas até o dia 8 de julho. Para mais informações, acesse o endereço https://olimpiada.fiocruz.br.



A Samsung prorrogou as inscrições da 9ª edição do Solve For Tomorrow Brasil para o dia 18 de julho. O programa é reconhecido por estimular alunos e professores do Ensino Médio da rede pública a desenvolverem soluções para demandas locais, usando a abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). As inscrições devem ser realizadas pelo professor orientador através do site https://respostasparaoamanha.com.br/ ou pelo aplicativo do programa.



A coordenadora do Bahia Olímpica, Shirley Costa, falou do calendário disponibilizado pela SEC. “Com o objetivo de auxiliar os professores e estudantes a se organizarem para participar das olimpíadas, a SEC elaborou o Calendário Colaborativo do Bahia Olímpica, que pode ser acessado por meio do endereço: http://cutt.ly/jzQOIXI. Através dele, é possível saber mais detalhes sobre o evento e conhecer os caminhos para que o professor realize as inscrições das turmas nas escolas”. Foto: Alberto Coutinho/GOVBA

