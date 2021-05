Estudantes e professores da rede pública de Jequié realizam debate sobre racismo, empoderamento e identidade racial

O Clube [email protected] na Ciência, projeto fruto da parceria entre o Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) e o Colégio da Polícia Militar Professor Poeta Luiz Neves Cotrim (CPM), ambos no município de Jequié, promoveu uma roda de conversa, através do Google Meet, para debater sobre racismo, empoderamento, conceitos de raça e identidade. Para o encontro, o grupo composto por estudantes e professores, teve como convidada a professora e advogada Yohana Alencar, que na oportunidade apresentou o documentário de sua autoria: “Saber-se negra”.

A estudante do CPM, Mayume Santos, comentou sobre o seu sentimento ao ver relatos de superação. “É emocionante ler e ouvir histórias de luta. Fico feliz por terem superado tantas dificuldades. Estou no processo de transição capilar e ver tanta aceitação me deixa feliz. Estou me achando incrível”.

Para Yohana Alencar, quando se tem representatividade e afirmação do orgulho negro no âmbito educacional, as identidades podem ser fortalecidas. “Por isso, a importância de levar o debate e materiais, como o documentário, para as comunidades e escolas. O documentário faz parte do meu desfecho na pesquisa de mestrado e aborda temas diversos, mas, principalmente, revela o orgulho da identidade negra e a importância da representatividade”, disse a educadora, que é docente do Centro Universitário de Juazeiro do Norte e pesquisadora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Assista ao documentário aqui: https://bit.ly/3vT4vQ7

