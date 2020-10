Estudantes irão representar a Bahia no Parlamento Jovem Brasileiro na Câmara Federal

Os seis estudantes baianos selecionados para participar do programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) 2020 foram recepcionados, nesta quinta-feira (15), pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Eles estão entre os 78 jovens selecionados de todo o país que tomarão posse, com data prevista de 11 a 14 de maio de 2021, para exercer o mandato como deputados jovens durante cinco dias, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Durante o encontro na SEC, que foi realizado no auditório, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção ao novo Coronavírus, os estudantes acompanhados por familiares e orientadores tiveram a oportunidade de apresentar seus respectivos projetos de lei criados para ingressar no programa. Além disso, os estudantes Igor dos Anjos, Mariana Nunes e Maria Antonia Carvalho, que participaram do programa em 2019, falaram sobre as suas experiências como deputados jovens em Brasília.

Estudantes baianos selecionados:

– Elber Souza Almeida – Colégio Democrático Estadual Castro Alves – Ipupiara

– Jamily Samara Jesus Aleluia – Escola SESI Djalma Pessoa – Salvador

– Kauã Cerqueira Dias – Escola SESI Djalma Pessoa – Salvador

– Pedro Luan Santos de Sousa – Escola SESI Djalma Pessoa – Salvador

– Lucas Araújo Faria – Colégio Militar de Salvador

– Matheus Francisco Luquini – Colégio Militar de Salvador

Comentários no Facebook:

Comentários