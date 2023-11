Estudantes mantêm rotina de estudos preparatórios para a segunda etapa de provas do Enem

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes da rede estadual e participantes do Programa Universidade para Todos (UPT) seguem envolvidos com revisões de conteúdos e rotina de estudos. A segunda etapa do exame acontecerá no próximo domingo (12), com a aplicação das provas de Matemática e de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia). De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta edição do Enem a Bahia ficou em 3º lugar entre os estados que tiveram o maior número de inscrições, com o total de 324.283 candidatos.



Para fortalecer as aprendizagens e a preparação dos estudantes, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) segue realizando, até a próxima sexta-feira (10), a partir das 19h, as aulas do UPT com o foco no Enem. Dentre as unidades escolares que estão sediando as aulas estão os colégios estaduais de Salobrinho, em Ilhéus; de Tempo Integral Adeum Sauer, em Itabuna; Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista; e Dr. Milton Santos, em Jequié; além da Escola Estadual Santa Bernadete, em Amargosa. Já em Salvador, as aulas acontecem nos colégios estaduais Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí; Nelson Mandela, em Periperi; e da Bahia – Central, no bairro de Nazaré.



Edilson da Cruz, 23, que participa das aulas do UPT no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, na capital baiano, falou sobre sua preparação. “Através do UPT, tenho a oportunidade de colocar os meus estudos em dia. Diariamente, reviso os assuntos mais importantes com o auxílio de vídeos pesquisados de acordo com as aulas dadas no projeto”, contou. Quem também está confiante é Antônio Marcos Lima, 20. “O UPT é bastante importante por intensificar os nossos estudos na preparação do Enem. Eu me sinto mais preparado depois que comecei a participar do projeto e reviso em casa todos os conteúdos das aulas”, comentou o estudante.



Concentração – Na mesma unidade escolar, os estudantes do 3º ano participaram, nesta quinta-feira (9), de uma palestra sobre o tema “Driblando a ansiedade”, ministrada pela psicóloga do Programa de Valorização e Atenção à Saúde do Professor da SEC, Jaqueline Noronha. “Apresentei três técnicas para combater a ansiedade com o objetivo de trazer a consciência corporal e psicológica para o momento das provas”, informou a profissional. O estudante Caio Santana, 18, disse que o aprendizado ajuda na concentração. “A técnica de respiração foi a que mais me chamou a atenção e eu percebi que funciona bastante, pois ajuda a nos acalmar”.



Mais ações – A SEC também vem realizando uma ação de acolhimento e motivação com os estudantes. No próximo domingo, as equipes estarão no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, no Imbuí, e no Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, em Cajazeiras. A logística de transporte também foi reforçada com a novidade da gratuidade do acesso ao metrô. Para isso, basta que o estudante apresente o cartão de inscrição da prova e documento com foto. Já no interior do Estado, as prefeituras das cidades que não sediam o Enem estão disponibilizando ônibus gratuito, em parceria com a SEC, para o deslocamento dos candidatos até as cidades próximas que estão aplicando o exame. A iniciativa também conta com a entrega de lanches para os estudantes. Informações e Foto: ASCOM/SEC-BA

Comentários no Facebook:

Comentários