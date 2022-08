Estudantes  participam  dos Jogos Escolares da Bahia em Jequié

Começa nesta quarta-feira (3) a Etapa Estadual dos Jogos Escolares da Bahia (JEB). Esta fase da competição, que segue no mês de agosto, e tem início nos municípios de Juazeiro, Jequié, Salvador e Lauro de Freitas. A competição reúne os estudantes baianos de 12 a 17 anos que disputaram as seletivas nas etapas Municipal, Zonal e Territorial, nas modalidades coletivas e individuais realizadas pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB/SETRE), em parceria com a Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE).



Em Juazeiro, atletas de handebol e futsal se encontram entre os dias 3 e 5 de agosto, no Centro Esportivo do SESI, onde acontece a cerimônia de abertura, nesta quarta (3), às 18h, e no Instituto Federal da Bahia (IFBA). Os jogos de vôlei e basquete serão realizados em Jequié, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e no Complexo Poliesportivo Educacional, local da cerimônia de abertura, na mesma data e horário.



Com a cerimônia de abertura no sábado (6), às 18h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, na capital baiana, as competições de esportes individuais vão ser realizadas em Salvador e Lauro de Freitas, nos dias 6 e 7 de agosto, incluindo estudantes de 12 a 17 anos, nas modalidades de natação, ginástica rítmica, xadrez, tênis de mesa, ginástica artística, atletismo, vôlei de praia, badminton, judô, karatê, taekwondo e luta olímpica. Ainda em Salvador, de 25 a 28 de agosto, ocorrerá a disputa para alunos de 12 a 14 anos.



Aplicativo – Por meio do App JEB, além de terem acesso ao calendário, os estudantes acompanham as inscrições dos jogos; os gestores escolares efetuam adesões da sua unidade e os professores e articuladores podem fazer a gestão de inscrições, confrontos e relatórios. A ferramenta digital está disponível para aparelhos Android, pelo Google Play, e nos celulares IOS, pelo Apple Store, ou baixando diretamente no endereço https://bit.ly/AppJEB.



As equipes e estudantes de 15 a 17 anos classificados na Etapa Estadual garantem vagas para os Jogos Escolares da Juventude, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que ocorrerão entre 2 e 17 de setembro, em Aracaju. Já os atletas entre 12 a 14 anos que foram classificados participam dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), a acontecerem em novembro no Rio de Janeiro. Já os estudantes de 12 a 14 anos garantem vagas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) que ocorrerão no mês de novembro, com data a definir, no Rio de Janeiro (RJ). Informações e Foto: ASCOM/SEC/BA

